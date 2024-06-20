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Ураган повалил 200 деревьев в Подмосковье, пострадала женщина

Ураган повалил 200 деревьев в Подмосковье, пострадала женщина
Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В результате прохождения мощного урагана в Московской области пострадал один человек, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах в четверг.

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"В Сергиевом-Посаде из-за падения дерева пострадала женщина, погибших нет. Всего на территории Московской области повалены 200 деревьев в 23 городских округах, повреждены 26 автомобилей в десяти городских округах", - сказал собеседник агентства.

По данным экстренных служб, из-за непогоды произошло отключение электроснабжения в шести городских округах, ведутся работы по восстановлению. Падения слабозакрепленных и широкоформатных конструкций на территории Подмосковья не зафиксировано.

Подмосковье
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