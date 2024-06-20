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Путин предупредил Южную Корею о мерах в случае поставок ею летального вооружения Киеву

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что Южная Корея не будет поставлять Украине летальное оружие, в противном случае Москва примет меры, которые не понравятся Сеулу.

"Что касается поставок летального оружия в зону боевых действий на Украину, то это было бы очень большой ошибкой, надеюсь, что этого не произойдет. Если это будет происходить, то тогда и мы будем принимать соответствующие решения, которые вряд ли понравятся сегодняшнему руководству Южной Кореи", - сказал президент РФ в ходе общения с журналистами в Ханое.

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Соответствующие заявления со стороны Южной Кореи последовали в связи с подписанием между Россией и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Южная Корея выразила обеспокоенность в связи с подписанием Россией и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, отметив, что Сеул может пересмотреть свою позицию по поставкам оружия на Украину.

Президент РФ, комментируя эти заявления, отметил, что Республике Корея не о чем беспокоиться, потому что военная помощь в соответствии с договором возникает только в том случае, если в отношении одной стороны будет осуществлена агрессия. "Насколько мне известно, Республика Корея агрессию в отношении КНДР не планирует, а значит, бояться нашего сотрудничества в этой сфере нет никакой необходимости", - сказал Путин.

Владимир Путин Южная Корея Украина
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