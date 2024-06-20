Сеул вновь рассмотрит вопрос о поставках оружия Киеву на фоне договора РФ и КНДР

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Южная Корея крайне обеспокоена заключением договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР и готова пересмотреть свою позицию о поставках Украине исключительно нелетальной помощи, сообщает в четверг агентство Yonhap.

"Мы планируем вновь обдумать вопрос о поддержке Украины поставками оружия", - заявил советник по национальной безопасности Чан Хо Чжин во время пресс-брифинга.

Он заявил, что договор между РФ и КНДР, с точки зрения южнокорейской стороны, представляет потенциальную угрозу безопасности Южной Кореи и отрицательно влияет на отношения Москвы и Сеула. По его словам, любое сотрудничество, которое прямо или косвенно укрепляет военный потенциал КНДР, является нарушением резолюций СБ ООН.

Кроме того, по словам Чан Хо Чжина, Южная Корея введет санкции против четырех судов, пяти организаций и восьмерых физических лиц, вовлеченных в торговлю оружием и нефтью между РФ и КНДР.

До сих пор Южная Корея предоставляла Украине гуманитарную помощь и другую поддержку, однако страна никогда напрямую не поставляла Киеву оружие. Это является частью политики Сеула о непредоставлении вооружений странам, которые активно вовлечены в конфликты.

В среду президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Он пришел на смену основополагающим документам между РФ и КНДР, подписанным в 1961 году, в 2000 и 2001 годах.