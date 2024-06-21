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Спасатели обнаружили четырех погибших на месте крушения вертолета в Приамурье

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли при крушении вертолета Robinson в Амурской области, сообщили "Интерфаксу" в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).

"Спасатели выдвинулись к месту крушения из Зеи, высадились недалеко от места крушения в районе речной косы. Далее пришлось идти пешком. Найдены обломки вертолета, а также тела пилота и трех пассажиров" , - сказали в ведомстве.

На месте работали группы спасателей из Зеи и Благовещенского центра ОВД филиала "Аэронавигации Дальнего Востока". Обломки разбившегося вертолета они обнаружили около 13:30 по местному времени.

Место крушения вертолета было найдено благодаря координатам, переданным с аварийного маяка воздушного судна.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения вертолета.

По данным прокуратуры, вертолет "Robinson R-66", принадлежащий коммерческой организации, вылетел в пятницу около 9:00 по местному времени с площадки лесоперерабатывающего комбината до точки, расположенной вблизи реки Джелтула в Тындинском районе Амурской области, и к назначенному месту не прибыл.

Утром 20 июня небольшой пятиместный Robinson R-66 разбился в Тындинском районе Амурской области, на его борту было четыре человека. Вертолет принадлежал местной лесозаготовительной компании.

Возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Амурская область
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