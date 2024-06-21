Четыре человека погибли при крушении вертолета в Амурской области

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Вертолет потерпел крушение в Амурской области, есть погибшие, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Небольшой пятиместный Robinson R-66 разбился в Тындинском районе Амурской области. На борту было четыре человека. По предварительным данным, все погибли", - сказали в экстренных службах.

Вертолет принадлежал местной лесозаготовительной компании.

"На борту были сотрудники лесозаготовительной компании. Они вылетели с производственной площадки", - сказали в экстренных службах.