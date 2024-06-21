В МАГАТЭ заявили, что атака на подстанцию в Энергодаре отразилась на ядерной безопасности

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Ущерб, нанесенный подстанции "Луч" в Энергодаре в результате атаки БПЛА, оказал воздействие на ядерную безопасность, заявил в пятницу гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Повреждения, причиненные подстанции "Луч", оказали прямое воздействие на персонал станции, проживающий в Энергодаре (на территории), непосредственно прилегающей к станции, и, следовательно, также отразились на ядерной безопасности", - приводят в пресс-релизе агентства слова Гросси.

Он также заявил о необходимости защиты энергетической инфраструктуры.

19 июня администрация Энергодара сообщила, что город остался без электроэнергии из-за обстрела подстанции со стороны ВСУ. "Причина аварийного отключения электроэнергии - попадание вражеских БПЛА по подстанции "Луч", - говорится в телеграм-канале администрации.

Глава города Эдуард Сеновоз сообщил, что подстанция разбита.

"Разбит ключевой объект инфраструктуры - подстанция "Луч", питающая город. Помимо прилетов БПЛА по подстанции, зафиксировано несколько артиллерийских прилетов вблизи высоковольтной линии", - пояснил мэр.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе.