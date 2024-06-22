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В Энергодаре восстановили энергоснабжение после атаки ВСУ на подстанцию

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Электроснабжение Энергодара (Запорожская область), нарушенное атакой ВСУ на подстанцию, возобновлено, сообщил в субботу глава администрации города Эдуард Сеновоз.

"Энергоснабжение Энергодара после атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" полностью восстановлено", - написал он в своем телеграм-канале.

Мэр уточнил, что специалисты завершили ремонтные работы на трансформаторе, который подвергся атаке.

В РоссииРабота объектов ЗАЭС нарушена после повреждения подстанции "Радуга" при атакеЧитать подробнее

В Энергодаре две подстанции. Об атаке на подстанцию "Радуга" стало известно в пятницу. До этого, 19 июня, удар был нанесен по подстанции "Луч".

На Запорожской АЭС, расположенной рядом с Энергодаром, заявили, что из-за атаки на подстанцию "Радуга" нарушено функционирование некоторых объектов станции, таких как как транспортный цех, типография и УПТК. При этом меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объеме.

ЗАЭС также получает электроэнергию с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной - 330 кВ "Феросплавная -1". Об их отключении не сообщалось.

ЗАЭС Энергодар Запорожская область
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