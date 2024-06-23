Над Белгородской областью уничтожили три украинских снаряда

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что в воскресенье над Белгородской областью уничтожено три украинских снаряда реактивной системы залпового огня "Вампир".

Как сообщили в военном ведомстве, средства ПВО были сбиты снаряды около 11:15 по московскому времени.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков со своей стороны сообщил о срабатывании системы ПВО над областным центром и пригородом.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

В Белгороде, по его данным, после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ повреждено остекление коммерческого объекта. В Белгородском районе в селе Никольское пробита крыша летней кухни частного домовладения, в селе Таврово пробит навес частного жилого дома и поврежден автомобиль, в поселке Дубовое посечен навес на территории частного дома и повреждены два автомобиля.