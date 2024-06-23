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В Севастополе заявили, что у города достаточно средств для помощи пострадавшим от атаки

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Севастополе достаточно средств, медикаментов и медицинского персонала для оказания помощи всем пострадавшим от украинской ракетной атаки в воскресенье, сообщил вице-губернатор города Александр Кулагин.

"Для оказания медицинской помощи всего достаточно, и медикаментов, и медперсонала. Запасов крови также достаточно", - написал он в своем телеграм-канале.

Кулагин поблагодарил всех выразивших готовность прийти на помощь. В частности, глава Крыма Сергей Аксенов предложил всю необходимую поддержку, включая размещение в больницах.

В РоссииЧисло погибших при ракетной атаке на Севастополь достигло трехЧитать подробнее

Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил о трех погибших, включая двух детей, и почти 100 пострадавших от последствий ракетной атаки ВСУ на город.

В воскресенье силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Севастополь. Минобороны РФ сообщило, что ВСУ применили поставленные США ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из них были сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.

Севастополь
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