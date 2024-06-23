СКР возбудил дело по статье "теракт" в связи с украинским обстрелом Севастополя

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Дело о террористическом акте расследуют российские следователи в связи с ракетным обстрелом Севастополя со стороны Украины, сообщили в воскресенье в Следственном комитете РФ (СКР).

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки ВСУ на город Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в том числе несовершеннолетние", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

"Следственный комитет России устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка, на месте работают следователи и криминалисты", - добавили в СКР.

Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил о трех погибших, включая двух детей, и почти 100 пострадавших от последствий ракетной атаки ВСУ на город.

В воскресенье силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Севастополь. Минобороны РФ сообщило, что ВСУ применили поставленные США ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из них были сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.