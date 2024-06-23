В результате украинского обстрела Севастополя пострадали 124 человека

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - 124 человека получили ранения и травмы в результате обстрела Севастополя со стороны ВСУ, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, в результате обстрела (...) Севастополя ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, в том числе 27 детей", - сказал Кузнецов.

По его словам, продолжается эвакуация пострадавших в медицинские учреждения Севастополя, на месте работают более 20 бригад скорой помощи.

Для оказания медицинской помощи пострадавшим дополнительно привлечены врачи из других регионов, в том числе из медучреждений Республики Крым, отметил помощник министра.

В больницах Севастополя организовывается дежурство медицинских психологов, они оказывают психологическую помощь пострадавшим и их родственникам. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. Будут проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров Минздрава России, сообщил Кузнецов.

Он добавил, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял оказание медицинской помощи пострадавшим под личный контроль.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в своем телеграм-канале, что пятеро из 27 пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии - за их жизнь борются врачи.