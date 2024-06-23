Глава Крыма объявил в республике траур 24 июня из-за трагедии в Севастополе

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Траур объявлен в Крыму в понедельник в связи с украинской ракетной атакой на Севастополь, в результате чего погибли люди, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"В Республике Крым 24 июня объявлено Днем траура. Крым скорбит вместе с братским Севастополем", - написал он в воскресенье в своем телеграм-канале.

Аксенов сообщил, что в Крыму отменяются все культурно-массовые, спортивные и развлекательные мероприятия. Глава республики назвал ракетную атаку на Севастополь "варварской, бессовестной террористической атакой ВСУ".

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил траур в городе в понедельник.

Он сообщил, что на вечер воскресенья после ракетной атаки ВСУ известно о пяти погибших, включая троих детей, еще пять детей находятся в реанимации, семеро взрослых в тяжелом состоянии.

В воскресенье силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Севастополь. Минобороны РФ сообщило, что ВСУ применили поставленные США ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из них были сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.