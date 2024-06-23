По поручению Путина в Севастополь направлена сводная бригада медиков

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России направлена в Севастополь по поручению президента РФ Владимира Путина для помощи пострадавшим при ракетной атаке ВСУ, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

"По поручению президента России Владимира Путина в Севастополь для оказания помощи пострадавшим в результате обстрела направлена сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, федеральных медицинских центров и больниц города Москвы", - сказал он.

По итогам совместных осмотров пациентов будут приниматься решения о тактике дальнейшего лечения, в том числе о необходимости медицинской эвакуации.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщал, что пять человек, включая троих детей, погибли при ракетной атаке ВСУ, еще пять детей находятся в реанимации.

24 июня объявлен днем траура в Севастополе в связи с трагедией.