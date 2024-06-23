Девятилетняя дочь вице-мэра Магадана погибла при ракетной атаке на Севастополь

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова погибла в результате ракетной атаки на Севастополь, сообщил мэр Магадана Юрий Гришан в воскресенье.

"Среди погибших есть дети, в том числе 9-летняя София - дочь заместителя мэра города Магадана Олега Аверьянова. Девочка находилась с родителями на отдыхе на пляже", - написал он в своем телеграм-канале, выразив соболезнования.

В воскресенье силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Севастополь. Минобороны РФ сообщило, что ВСУ применили поставленные США ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из них были сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.

Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что жертвами ракетной атаки на Севастополь в воскресенье стали три человека, из них двое - дети.

По данным Минздрава РФ, в результате обстрела Севастополя со стороны ВСУ ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, в том числе 27 детей.