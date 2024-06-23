24 июня в Севастополе объявлено днем траура

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Понедельник объявлен днем траура в Севастополе в связи с трагедией из-за украинской ракетной атаки по городу, сообщил его губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что в Севастополе будут отменены все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия, а на телевидении и радио отменен выход развлекательных программ. Также в знак траура на зданиях государственных и муниципальных учреждений будут приспущены государственные флаги. "Севастополь скорбит", - написал Развожаев.

Губернатор ранее сообщил, что жертвами ракетной атаки на Севастополь в воскресенье стали три человека, из них двое - дети.

По данным Минздрава РФ, в результате обстрела Севастополя со стороны ВСУ ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, в том числе 27 детей.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).

В воскресенье силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Севастополь. Минобороны РФ сообщило, что ВСУ применили поставленные США ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из них были сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.