Боестолкновение происходит на улице Магомедгаджиева в Махачкале

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - После обстрела поста ДПС в Махачкале боестолкновение с неизвестными продолжается на улице Магомедгаджиева, сообщает в воскресенье пресс-служба МВД по Дагестану.

В сообщении говорится, что новой информации по числу погибших и пострадавших среди полицейских и граждан пока нет.

Ранее со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана сообщалось, что неизвестные атаковали синагогу и церковь в Дербенте, один сотрудник полиции погиб, еще один ранен.

Позже стало известно об обстреле поста ДПС в Махачкале, где погиб один полицейский, еще шестеро пострадали. На данный момент пострадавших и погибших среди гражданского населения нет.

По данным пресс-службы следственного управления СК РФ, в Дербент и Махачкалу направлены следователи для установления всех обстоятельств произошедшего.