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В результате обстрела Севастополя за медпомощью обратились 144 человека

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Более 140 человек, пострадавших в результате обстрела Севастополя, обратились за медицинской помощью, сообщил "Интерфаксу" помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, в результате обстрела (...) Севастополя за медицинской помощью обратились 144 человека, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей", - сказал Кузнецов.

Состояние 13 пострадавших врачи оценивают как тяжелое. 62 пациентам медицинская помощь оказана амбулаторно, отметил он.

Ранее сообщалось, что пять человек, включая троих детей, погибли в Севастополе при ракетной атаке ВСУ.

Минобороны РФ сообщило, что ВСУ применили поставленные США ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из них были сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.

Севастополь Алексей Кузнецов
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