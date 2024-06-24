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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено 23 июня

Глава Сергокалинского района Дагестана исключен из "Единой России" за дискредитирующие действия

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президиум регионального политсовета "Единой России" Дагестана исключил главу Сергокалинского района республики Магомеда Омарова из партии, сообщается в телеграм-канале регионального отделения партии.

"Президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить главу Сергокалинского района, Секретаря местного отделения Магомеда Омарова из партии. Решение принято в соответствии с Уставом - за дискредитирующие "Единую Россию" действия", - говорится в сообщении.

Ранее в правоохранительных органах республики "Интерфаксу" сообщили, что сотрудники спецслужб опознали личности троих уничтоженных в Дагестане боевиков. Двоих опознали как сыновей главы Сергокалинского района, третьего - как его племянника. Чиновник задержан.

В воскресенье вечером МВД Дагестана сообщило о нападении на синагогу и церковь в Дербенте, а также на православный храм и пост ДПС в Махачкале. В этих городах был введен режим контртеррористической операции

По последним данным, погибли десять человек, двое из которых гражданские, восемь - сотрудники правоохранительных органов.

Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил об уничтожении пяти боевиков в Дагестане.

В Дербенте активная фаза контртеррористической операции завершена, в ходе КТО ликвидированы двое бандитов, заявили в НАК.

По данным МВД республики, в больницу Махачкалы доставлены 16 человек - 13 полицейских и трое гражданских. Информация о погибших уточняется.

Следственным управлением СК России по республике Дагестан по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Дагестан Сергокалинский район Единая Россия
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