Режим КТО отменен в Махачкале и Дербенте

Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В Махачкале и Дербенте завершена контртеррористическая операция (КТО) после нападения боевиков на храмы и полицейских, сообщает информцентр Национального антитеррористического комитета (НАК).

"В связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан в соответствии с Федеральным законом "О противодействии терроризму" принято решение о прекращении контртеррористической операции", - говорится в сообщении информцентра, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

"24 июня 2024 года в 8:15 правовой режим контртеррористической операции в пределах административных границ Махачкалы и Дербента республики Дагестан отменен", - добавили в ведомстве.

В воскресенье вечером МВД Дагестана сообщило о нападении на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС в Махачкале.

В республике был объявлен режим контртеррористической операции в пределах административных территорий Махачкалы и Дербента.

По последним данным, погибли десять человек, двое из которых гражданские, восемь – сотрудники правоохранительных органов.

Известно о ликвидации четырех боевиков в Махачкале. Трое из четверых ликвидированных в Дагестане боевиков опознаны как сыновья и племянник главы Сергокалинского района республики. Чиновник задержан.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о ликвидации двух боевиков в Дербенте. "В городе Дербенте активная фаза контртеррористической операции завершена. в ходе КТО ликвидировано двое бандитов", - сообщили в ведомстве.

По данным МВД республики, в больницы Махачкалы доставлены 16 человек - 13 раненых полицейских и трое гражданских, информация о погибших уточняется.

Республиканское управление СКР расследует уголовные дела, возбужденные по ст. 205 УК РФ (террористический акт).