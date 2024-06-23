Трое ликвидированных в Дагестане боевиков опознаны как сыновья и племянник главы Сергокалинского района

Глава района задержан, в его доме идут обыски

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники спецслужб опознали личности троих ликвидированных в Дагестане боевиков, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах республики.

"Предварительно, уничтожено четверо боевиков. Троих опознали: как сыновей главы Сергокалинского района Дагестана и его племянника", - сказал собеседник агентства.

По его словам, он задержан, и сними беседуют сотрудники спецслужб.

"В доме его идут обыски", - сказал собеседник агентства. В воскресенье вечером МВД Дагестана сообщило о нападении на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС в Махачкале.

Муфтият республики сообщил о гибели девяти человек, двое из которых гражданские, еще семь человек - правоохранители, также по их данным пострадали еще 25 человек.

Позже стало известно о ранении еще одного сотрудника полиции в центре села Сергокалы при обстреле автомобиля неизвестными.

По данным МВД республики один из погибших гражданских - священник церкви в Дербенте. Также стало известно о ликвидации четырех боевиков в Махачкале.

Следственным управлением СК России по республике Дагестан по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

В республике объявлен режим контртеррористической операции, он действует в пределах административных территорий Махачкалы и Дербента.