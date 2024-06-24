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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено 23 июня

Семьи погибших и пострадавшие в ходе терактов в Дагестане получат материальную помощь

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Материальную помощь окажут семьям погибших и пострадавшим во время терактов в Махачкале и Дербенте, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

"Принято решение об оказании обязательной материальной помощи всем (семьям - ИФ) погибших и пострадавшим, как сотрудникам полиции, так и гражданским лицам", - сообщил Меликов в своем телеграм-канале по итогам оперштаба, созданного после нападений в Дербенте и Махачкале.

В воскресенье вечером МВД Дагестана сообщило о нападении на синагогу и церковь в Дербенте, а также на православный храм и пост ДПС в Махачкале.

В республике объявлен режим контртеррористической операции, он действует в административных границах Махачкалы и Дербента.

По данным главы Дагестана Сергея Меликова, погибли более 15 полицейских и несколько мирных жителей.

В Национальном антитеррористическом комитете сообщили о ликвидации пяти боевиков в Дагестане, Меликов сообщил об уничтожении шести бандитов.

По данным МВД республики, в больницу Махачкалы доставлены 16 человек - 13 раненых полицейских и трое гражданских. Информация о погибших уточняется.

Следственным управлением СК России по республике Дагестан по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Дагестан Сергей Меликов
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