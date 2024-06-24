Шесть боевиков ликвидированы в Дагестане

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Во время терактов в Дагестане ликвидированы шесть боевиков, сообщил глава республики Сергей Меликов.

"Активная фаза оперативно-боевых мероприятий в городах Махачкала и Дербент завершена. Шестеро бандитов ликвидировали", - сообщил Меликов в своем телеграм-канале по итогам оперштаба, созданного после нападений в Дербенте и Махачкале.

Он добавил, что оперативно-розыскные и следственные мероприятия будут проводиться до выявления всех участников терактов.

Глава Дагестана просит жителей и гостей республики сохранять спокойствие.

"Ситуация контролируется органами государственной власти и правоохранительными органами", - сказал Меликов.

По данным главы региона, число погибших в результате терактов полицейских превысило 15 человек, жертвами нападений также стали несколько гражданских лиц.

В воскресенье вечером МВД Дагестана сообщило о нападении на синагогу и церковь в Дербенте, а также на православный храм и пост ДПС в Махачкале. В этих городах был введен режим контртеррористической операции

Ранее сообщалось о гибели десяти человек, двое из которых гражданские, восемь - сотрудники правоохранительных органов.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил об уничтожении пяти боевиков в Дагестане. Трое ликвидированных опознаны как сыновья и племянник главы Сергокалинского района республики. Чиновник также задержан.

По данным МВД республики, в больницу Махачкалы доставлены 16 человек - 13 раненых полицейских и трое гражданских.

Следственным управлением СК России по республике Дагестан по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт).