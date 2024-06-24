Путин поблагодарил лидеров КНДР и Вьетнама за прием во время госвизитов

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин выразил признательность председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну и генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламу, президенту Вьетнама Нгуен Фу Чонгу за замечательный приём и сердечное гостеприимство, оказанные делегации РФ в ходе пребывания в этих республиках.

"Этот государственный визит имел особое значение: он обеспечил вывод отношений между Москвой и Пхеньяном на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства. Отныне перед нашими странами открываются новые горизонты для плодотворного сотрудничества в самых различных областях", - цитирует сайт Кремля слова российского лидера.

Обращаясь к Ким Чен Ыну, президент подчеркнул: "Буду рад продолжению нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы. Помните, что Вы всегда желанный и дорогой гость на российской земле".

Говоря о визите во Вьетнам, Путин отметил, что "переговоры были по-настоящему конструктивными и результативными".

"Уверен, что реализация достигнутых двусторонних договорённостей будет способствовать дальнейшему упрочению отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства, существующих между Москвой и Ханоем. Рассчитываю на продолжение активной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня", - заявил президент РФ.