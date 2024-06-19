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Путин завершил визит в КНДР

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Государственный визит президента России Владимира Путина в КНДР завершился, лидер этой страны Ким Чен Ын лично проводил главу российского государства до трапа самолета в аэропорту Пхеньяна.

В общей сложности главы двух государств общались более 11 часов.

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын проводил своего гостя до самого трапа самолета. Они вместе приехали в аэропорт Пхеньяна.

Как только лидеры вышли на красную дорожку, военный оркестр заиграл уже звучавшую в этот день особую фанфару "Песня счастья", сочиненную специально для основателя КНДР Ким Ир Сена. Президент и председатель прошли вдоль тысяч людей, которые приветственно махали цветами, флажками и воздушными шарами. У самого трапа самолета Путин и Ким Чен Ын еще побеседовали.

"Будем в контакте", - сказал Путин, прощаясь с главой КНДР, и затем, поднявшись по трапу, повернулся и на прощание приложил руку к сердцу.

Кадры отлета президента РФ из Пхеньяна выложил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Позже в среду Путин прибудет с государственным визитом во Вьетнам.

Визит Владимира Путина в КНДР

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Лидер КНДР лично встретил российского президента у трапа самолета в аэропорту ПхеньянаПутин и Ким Чен Ын прошли от трапа по красной ковровой дорожке, по обеим сторонам от которой были выстроены бойцы почетного караулаПхеньян украсили флагами РФ и портретами российского лидераНа площади в центре города разместили портреты Владимира Путина и Ким Чен ЫнаОфициальная часть государственного визита Владимира Путина в Северную Корею началась с торжественной церемонии встречи с лидером КНДР Ким Чен ЫномПервым из лидеров на площадь Ким Ир Сена прибыл председатель КНДР Ким Чен Ын. Следом прибыли члены официальной делегации КНДР, за ними - представители российской делегации. Затем прибыл кортеж президента РФ Владимира Путина.Перед началом мероприятия прозвучали гимны двух стран и состоялось шествие почетного караула. Также на площади прогремел праздничный салют.Жители Пхеньяна приветствовали Путина и Ким Чен ЫнаЮные участники церемонии размахивали воздушными шарами и флагами России и КНДРВ состав российской делегации на церемонии встречи вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, глава Минприроды Александр Козлов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт, глава "Роскосмоса" Юрий БорисовКим Чен Ын заявил, что отношения РФ и КНДР вступают в период нового расцвета
Лидер КНДР лично встретил российского президента у трапа самолета в аэропорту Пхеньяна
КНДР Ким Чен Ын Владимир Путин
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