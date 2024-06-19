Путин завершил визит в КНДР

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Государственный визит президента России Владимира Путина в КНДР завершился, лидер этой страны Ким Чен Ын лично проводил главу российского государства до трапа самолета в аэропорту Пхеньяна.

В общей сложности главы двух государств общались более 11 часов.

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын проводил своего гостя до самого трапа самолета. Они вместе приехали в аэропорт Пхеньяна.

Как только лидеры вышли на красную дорожку, военный оркестр заиграл уже звучавшую в этот день особую фанфару "Песня счастья", сочиненную специально для основателя КНДР Ким Ир Сена. Президент и председатель прошли вдоль тысяч людей, которые приветственно махали цветами, флажками и воздушными шарами. У самого трапа самолета Путин и Ким Чен Ын еще побеседовали.

"Будем в контакте", - сказал Путин, прощаясь с главой КНДР, и затем, поднявшись по трапу, повернулся и на прощание приложил руку к сердцу.

Кадры отлета президента РФ из Пхеньяна выложил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Позже в среду Путин прибудет с государственным визитом во Вьетнам.