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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 12:32

Рэперу Моргенштерну грозит уголовное дело из-за уклонения от обязанностей иноагента

Рэперу Моргенштерну грозит уголовное дело из-за уклонения от обязанностей иноагента
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Московская прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева), признанного иноагентом в РФ, сообщили в столичном надзорном ведомстве в понедельник.

"Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Алишера Моргенштерна по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)", – говорится в сообщении.

Столичной прокуратурой установлено, что признанный иноагентом Моргенштерн дважды в течение года был привлечен к административной ответственности "за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 2, 4 ст. 19.34 КоАП РФ)". Однако рэпер продолжил распространение в соцсетях материалов без указания на то, что они созданы лицом, выполняющим функции иноагента, отметили в прокуратуре.

Моргенштерн Алишер Валеев
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