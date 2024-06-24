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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 12:32

Евросоюз вводит санкции против руководителя Росимущества и главкома ВМФ России

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз в понедельник включил в санкционные списки по России руководителя Росимущества Вадима Яковенко, главкома ВМФ России Александра Моисеева и еще 114 физических и юридических лиц, сообщается в Официальном журнале ЕС.

Кроме того, меры ввели против государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии Дмитрия Мезенцева.

В миреПод новые санкции ЕС попали 116 физических и юридических лицПод новые санкции ЕС попали 116 физических и юридических лицЧитать подробнее

Также под санкциями оказались заместители министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик, Алексей Ересько и Юрий Гордеев. Помимо этого, в списках числятся еще десятки заместителей министров.

В санкционные списки попал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Кроме того, санкции, в частности, ввели против журналиста, главы АНО "Институт развития интернета" Алексея Гореславского.

В списки включили сотрудников следственных органов, сферы судопроизводства и военных судов республики Крым.

Санкции затронули также шесть предполагаемых авторов кибератак, которые, по утверждению Брюсселя, "угрожали союзу и его странам-членам".

ЕС Андрей Клычков Константин Михайлик Александр Моисеев Дмитрий Мезенцев Вадим Яковенко
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