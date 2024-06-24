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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 15:38

Площадь пожара в НИИ "Платан" в Подмосковье составляет 3,5 тыс. кв. метров

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Более ста пожарных тушат возгорание в административном здании НИИ "Платан" на площади 3,5 тыс. кв. метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ в понедельник.

"По предварительной информации, площадь пожара составляет 3,5 тыс. кв. м. Более 100 человек и 40 единиц техники работают на месте пожара в подмосковном Фрязино", - говорится в сообщении.

Ранее МЧС РФ сообщало, что четыре верхних этажа (с 5 по 8 этаж) горят в административном здании НИИ "Платан", в горящем здании остаются девять человек.

По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, там могут находиться семь человек.

Подмосковье МЧС РФ Фрязино
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