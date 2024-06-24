Правительство Дагестана выделило 50 млн руб. на помощь пострадавшим в терактах

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Власти Дагестана выделили 50 млн рублей для помощи близким погибших и пострадавшим в результате терактов, сообщается в телеграм-канале правительства республики.

"Правительство РД выделило 50 млн рублей для помощи семьям погибших и гражданам, пострадавшим в результате терактов в Махачкале и Дербенте. Средства из резервного фонда правительства республики будут направлены региональному социальному фонду "Все вместе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь в зависимости от степени тяжести полученных травм и ранений.

Как сообщалось, в воскресенье вооруженные боевики напали на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС в Махачкале.

По данным Минздрава республики, погибли 20 человек, 26 пострадали. Состояние семи раненых оценивается как тяжелое. Семьям погибших выплатят материальную помощь в размере 1 млн рублей, пострадавшим - до 500 тыс. рублей.

В больницу Махачкалы доставлены 16 человек - 13 раненых полицейских и трое гражданских.

Ликвидированы шесть боевиков, их личности установлены. По словам главы республики Сергей Меликова, атаки в Дагестане совершили выходцы из Сергокалинского района.

Возбуждены уголовные дела по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия), пп. "а", "б" ч. 4 ст.226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия).

В республике объявлен траур с 24 по 26 июня.