Число погибших из-за терактов в Дагестане увеличилось до 20 человек

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Количество пострадавших из-за террористических актов в Махачкале и Дербенте увеличилось до 46 человек, 20 человек погибли, сообщает пресс-служба Минздрава Дагестана в понедельник.

"В результате произошедшего вчера в республике террористического акта в Махачкале и в Дербенте пострадало 46 человек, среди которых есть как гражданские лица, так и работники правоохранительных органов. К сожалению, 20 человек погибли, среди них также есть работники правоохранительных органов и гражданские лица", - говорится в сообщении со ссылкой на министра здравоохранения республики Татьяну Беляеву.

Она отметила, что состояние семи раненых расценивается как тяжелое, пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в результате нападения в минувшее воскресенье вооруженных боевиков на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС в Махачкале погибли 15 сотрудников правоохранительных органов, а также четверо гражданских.

Были ликвидированы шесть боевиков.

Возбуждены уголовные дела по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия), пп. "а", "б" ч. 4 ст.226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия).

В республике объявлен траур с 24 по 26 июня.