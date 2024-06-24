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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 15:38

Экстренные службы сообщили о восьми погибших при пожаре в подмосковном Фрязино

Экстренные службы сообщили о восьми погибших при пожаре в подмосковном Фрязино
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Пожар административном здании в подмосковном Фрязино, по предварительным данным, унес жизни восьми человек, заявили "Интерфаксу" в экстренных службах.

Ранее сообщалось о двух погибших на пожаре.

Пожар в восьмиэтажном административном здании в подмосковном Фрязино по адресу Заводской проезд, д. 2 начался в понедельник днем. Огонь охватил с пятого по восьмой этаж. По последним данным, площадь пожара достигла 4,5 тыс. кв. метров.

К тушению пожара привлечены два вертолета Ка-32.

В прокуратуре Московской области сообщили, что ведомство контролирует установление всех обстоятельств пожара.

Как заявили "Интерфаксу" в экстренных службах, рассматриваются различные версии произошедшего. "Среди приоритетных - короткое замыкание и неисправность оборудования", - сказали в экстренных службах.

По информации собеседника агентства, во время пожара на шестом этаже здания взорвался газовый баллон. В здании обрушились перекрытия.

В холдинге "Росэлектроника" (включает в свой состав НИИ "Платан") сообщили, что горящее в подмосковном городе Фрязино здание не имеет отношения к НИИ "Платан" и оборонной промышленности. По их данным, в конце 1990-х годов оно перешло в частную собственность.

Фрязино Московская область
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