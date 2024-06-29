Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в субботу утром объявил в городе воздушную тревогу.

Соответствующее сообщение опубликовано в телеграм-канале Развожаева.

Он разъяснил, что система противовоздушной обороны уничтожает цели над Севастополем.

Губернатор попросил граждан сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

В результате атаки ВСУ с применением американских ракет на Севастополь в минувшее воскресенье погибли четыре человека, в том числе двое детей. Пострадали 153 человека, 79 были госпитализированы. На лечение в клиники Москвы эвакуированы 22 человека - 10 взрослых и 12 детей.

В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.