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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 12:32

Послу США в Москве сделан демарш в связи с атакой ракет ATACMS на Севастополь

Послу США в Москве сделан демарш в связи с атакой ракет ATACMS на Севастополь
Посол США в РФ Линн Трейси
Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Посол США в Москве Линн Трейси в понедельник была вызвана в МИД РФ, ей сделан демарш в связи с атакой на Севастополь, совершенной с применением американского оружия. Об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"В ходе беседы в МИД России 24 июня с вызванной главой дипмиссии США в России Л.Трейси ей был сделан демарш", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

На Смоленской площади подчеркнули, что демарш сделан в связи "целенаправленным, сопровождавшимся многочисленными жертвами, включая детей" ракетным ударом Украины по Севастополю.

Послу было заявлено, что США, поставляя ВСУ вооружения, в том числе "использовавшиеся против жителей Севастополя ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, чье целенаведение и ввод полетных заданий осуществляются американскими военными специалистами", фактически стали стороной конфликта и несут равную с Киевом ответственность за атаку.

"Послу было заявлено, что подобные действия Вашингтона... безнаказанными не останутся. Ответные меры обязательно последуют", - сообщили в МИД РФ.

МИД РФ Севастополь Крым США Украина ATACMS Линн Трейси
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