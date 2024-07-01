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Песков напомнил об открытости России для диалога с Украиной

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Россия остается открытой для диалога с Украиной, заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

На брифинге его попросили прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности вести переговоры с Москвой через посредников.

"Президент Путин неоднократно говорил, что Россия открыта для любого общения и диалога с целью достичь цели, которые мы перед собой ставим. Мы сохраняем эту открытость. Президент об этом говорил неоднократно", - сказал Песков.

Он также сказал, что информация Белоруссии о том, что Украина стягивает войска и технику к белорусской границе беспокоит не только Минск, но и Москву.

На вопрос, будут ли президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждать эту тему, в том числе на "полях" саммита ШОС, представитель Кремля ответил: "Если посчитают необходимым, они это смогут сделать, потому что они там увидятся".

Пескова спросили, готова ли Москва оказать помощь Минску в случае провокаций со стороны ВСУ. Он ответил, что Белоруссия - это союзное государство, с которым у России есть особые форматы диалога по линии всех соответствующих ведомств, в том числе по линии специальных служб.

"И наши Министерства обороны находятся в постоянном партнерском контакте", - добавил он.

Александр Лукашенко Белоруссия ВСУ Дмитрий Песков Украина Владимир Зеленский Владимир Путин
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