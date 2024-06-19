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Постпред США при ООН заявила, что решение украинского кризиса невозможно без участия РФ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Конференция в Швейцарии по Украине не была мирными переговорами, для их проведения необходимо участие России, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Этот саммит не был формальными переговорами. В конце концов, для прекращения войны путем переговоров потребуется, чтобы и Россия, и Украина добросовестно сели за стол переговоров", - сказала Томас-Гринфилд на заседании ООН.

В субботу в Люцерне стартовала двухдневная конференция по урегулированию украинского конфликта. В марте в МИД РФ заявили, что Россия не намерена участвовать в международной конференции по вопросу мира на Украине в Швейцарии. Объясняя причины такого решения, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула: "Этот форум будет посвящен продвижению ультимативной "формулы Зеленского", хотя его швейцарские организаторы делают вид, что ищут общий знаменатель мирных инициатив разных стран".

Она выразила убеждение, что "Швейцария едва ли может служить площадкой для различных миротворческих усилий, поскольку это предполагает нейтральный статус, который Берн утратил".

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 июня 2024 годаВоенная операция на Украине
Линда Томас-Гринфилд США Украина Швейцария
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