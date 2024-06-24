Ботулотоксин типа А обнаружен в лобио, который ели казанцы

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Центр гигиены и эпидемиологии Татарстана подготовил первые результаты лабораторных исследований проб, взятых у заразивших ботулизмом жителей Казани, сообщает управление Роспотребнадзора по республике в понедельник.

"По результатам исследований от пяти пострадавших лиц выявлен ботулотоксин типа А. Пробы 10 пациентов были направлены в референс-центр по мониторингу за ботулизмом (ФБУН ГНЦ ПМБ Роспотребнадзора), по пяти пробам исследования продолжаются", - говорится в сообщении ведомства.

Также ботулотоксин типа А обнаружен в пробе салата с красной фасолью, который был дома у одного из пострадавших. В референс-центр по мониторингу за ботулизмом направлены 60 проб салата, изъятого со складов, результаты в работе.

Ранее сообщалось, что в Казани выявлено 20 больных с ботулизмом после употребления салата "Лобио с фасолью" ООО "Локалкитчен" (бренд "Кухня на районе", Москва). Из них было госпитализировано 19, одному человеку оказана помощь амбулаторно.

Семь человек уже выписаны из инфекционной больницы. В клинике остаются 12 человек (пять в отделении и семь в реанимации, из них двое на ИВЛ).