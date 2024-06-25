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В Москве 177 человек выписаны из больниц после лечения от ботулизма

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - После прохождения курса лечения от ботулизма из столичных больниц выписаны 177 человек, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

"В настоящее время из больниц города Москвы после прохождения курса лечения выписано 177 человек", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

Больные с признаками ботулизма начали поступать в больницы в ряде регионов России в середине июня. Заболевшие были выявлены в Москве, Подмосковье, в Нижегородской области и Казани.

20 июня глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что число госпитализированных с ботулизмом в России увеличилось до 301 человека, 43 из них находились на искусственной вентиляции легких.

24 июня стало известно, что 21-летний житель Костромской области, заразившийся ботулизмом во время визита к родственникам в Нижний Новгород, скончался в больнице.

По данным Роспотребнадзора, специалисты которого проводят эпидемиологическое расследование, пострадавшие употребляли в пищу продукцию "Салат лобио" изготовителя ООО "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя ООО "Гастропорт". Позже в ведомстве сообщили, что причиной массового заражения ботулизмом в ряде регионов РФ стала фасоль, поставляемая для салата лобио, поставщики и производители опасной пищевой продукции выявлены, их деятельность приостановлена, опасная продукция изъята из оборота.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом отравлении жителей Москвы, в рамках которого задержаны четверо подозреваемых.

Работа сервиса доставки готовой еды "Кухня на районе" приостановлена.

Москва Роспотребнадзор
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