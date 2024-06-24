Специалисты смогут приступить к осмотру горевшего здания во Фрязино утром

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Полная ликвидация пожара в административном здании в подмосковном Фрязино может занять продолжительное время, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"После проведения штаба есть понимание, что тушение этого здания, которое до сих пор еще имеет открытые очаги возгорания, будет продолжительное время. Соответственно, только с утра пожарные будут заходить вместе с инспекторами", - сказал Воробьев журналистам.

Он напомнил, что одного человека удалось спасти из горящего здания, двое погибли. Еще минимум двоих спасатели будут продолжать искать, добавил Воробьев.

Ранее глава региона сообщал, что помещения в здании арендовали 30 компаний.

Областная прокуратура проверит, как арендаторы соблюдали нормы закона о пожарной безопасности. В прокуратуре сообщали, что здание находится в частной собственности.

Ранее МЧС РФ сообщало о локализации возгорания в административном здании на территории промзоны в подмосковном Фрязино на площади 5 тыс. кв.м.

Пожар в восьмиэтажном административном здании в подмосковном Фрязино по адресу Заводской проезд, д.2 начался в понедельник днем. Огонь охватил с пятого по восьмой этаж.

Жертвами пожара стали восемь человек, сообщали в экстренных службах.