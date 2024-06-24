Поиск
ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 18:58

Крупный пожар в подмосковном Фрязине локализован

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - МЧС РФ сообщило о локализации возгорания в административном здании на территории промзоны в подмосковном Фрязине на площади 5 тыс. кв. метров.

Пожар в восьмиэтажном административном здании во Фрязине по адресу Заводской проезд, д. 2 начался в понедельник днем. Огонь охватил с пятого по восьмой этаж.

Жертвами пожара стали восемь человек, сообщили в экстренных службах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что среди погибших - двое мужчин, которые выпрыгнули из окна, пытаясь спастись.

"К этой минуте точно известно, что при попытке спасись из окна выпрыгнули двое мужчин - к сожалению, они погибли. Судьба двух женщин, которые были на восьмом этаже, уточняется. В больнице находится один человек - мужчина 34 лет, сейчас он на ИВЛ", - написал он в своем телеграм-канале.

"Помещения здесь арендовали 30 компаний - на момент пожара у двоих из них тут были сотрудники. В здании также были кислородные баллоны, которые спровоцировали взрывы. Это привело к обрушению перекрытий. Сложность в том, что в центральной части здания находится лифтовая шахта. Воздуховоды были расположены таким образом, что ускорили возгорание", - отметил глава региона.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Прокуратура устанавливает обстоятельства возгорания.

Фрязино Подмосковье МЧС РФ Андрей Воробьев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Совладелец инвестгруппы "Русские фонды" Бейрит отправлен под домашний арест

Совладелец инвестгруппы "Русские фонды" Бейрит отправлен под домашний арест

Что произошло за день: понедельник, 24 июня

Костромич, заразившийся в Нижнем Новгороде ботулизмом, умер в больнице

Костромич, заразившийся в Нижнем Новгороде ботулизмом, умер в больнице

Лавров заявил, что в Москве уверены в причастности США и Киева к теракту в Севастополе

Лавров заявил, что в Москве уверены в причастности США и Киева к теракту в Севастополе

Экстренные службы сообщили о восьми погибших при пожаре в подмосковном Фрязине

Экстренные службы сообщили о восьми погибших при пожаре в подмосковном Фрязине
Нападение боевиков в Дагестане

Глава Сергокалинского района Дагестана освобожден от должности после терактов

Путин дал ФСБ право участвовать в отборе призывников

Путин дал ФСБ право участвовать в отборе призывников

Восьмиэтажное административное здание загорелось в подмосковном Фрязине

Нападение боевиков в Дагестане

Число погибших из-за терактов в Дагестане увеличилось до 20 человек

Суд в Москве изъял 1,4 млрд рублей со счетов Ходорковского и Лебедева

Суд в Москве изъял 1,4 млрд рублей со счетов Ходорковского и Лебедева
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });