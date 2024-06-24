Крупный пожар в подмосковном Фрязине локализован

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - МЧС РФ сообщило о локализации возгорания в административном здании на территории промзоны в подмосковном Фрязине на площади 5 тыс. кв. метров.

Пожар в восьмиэтажном административном здании во Фрязине по адресу Заводской проезд, д. 2 начался в понедельник днем. Огонь охватил с пятого по восьмой этаж.

Жертвами пожара стали восемь человек, сообщили в экстренных службах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что среди погибших - двое мужчин, которые выпрыгнули из окна, пытаясь спастись.

"К этой минуте точно известно, что при попытке спасись из окна выпрыгнули двое мужчин - к сожалению, они погибли. Судьба двух женщин, которые были на восьмом этаже, уточняется. В больнице находится один человек - мужчина 34 лет, сейчас он на ИВЛ", - написал он в своем телеграм-канале.

"Помещения здесь арендовали 30 компаний - на момент пожара у двоих из них тут были сотрудники. В здании также были кислородные баллоны, которые спровоцировали взрывы. Это привело к обрушению перекрытий. Сложность в том, что в центральной части здания находится лифтовая шахта. Воздуховоды были расположены таким образом, что ускорили возгорание", - отметил глава региона.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Прокуратура устанавливает обстоятельства возгорания.