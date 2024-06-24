Поиск
ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 18:58

В Дагестане назначен и.о. главы Сергокалинского района после задержания Омарова

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Обязанности главы Сергокалинского района в Дагестане будет исполнять Ахмед Алигаджиев, сообщили "Интерфаксу" в администрации района.

"Алигаджиев является заместителем задержанного сегодня Магомеда Омарова. Он назначен и.о. главы Сергокалинского района", - рассказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на главу Дагестана Сергея Меликова сообщалось, что руководитель Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров освобожден от должности после терактов в Махачкале и Дербенте.

"Я считаю, что здесь ответственность должна быть полная. Что касается административных мер - он (Омаров - ИФ) освобожден от должности", - сказал Меликов.

Он отметил, что установить степень вины или причастность Омарова к произошедшей трагедии предстоит следственным органам.

Как сообщалось, 23 июня вооруженные боевики напали на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС, находящийся рядом с синагогой в Махачкале.

По данным Минздрава республики, погибли 20 человек, 26 пострадали. Состояние семи раненых оценивается как тяжелое. Семьям погибших выплатят материальную помощь в размере 1 млн рублей, пострадавшим - до 500 тыс. рублей.

По данным МВД республики, в больницу Махачкалы доставлены 16 человек - 13 раненых полицейских и трое гражданских. Ликвидированы шесть боевиков, их личности установлены. По словам Меликова, атаки в Дагестане совершили выходцы из Сергокалинского района.

Возбуждены уголовные дела по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия), пп. "а", "б" ч. 4 ст.226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия).

В республике объявлен траур с 24 по 26 июня.

Хроника 23 – 24 июня 2024 годаНападение боевиков в Дагестане
Дербент Дагестан Махачкала Сергокалинский район Магомед Омаров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Совладелец инвестгруппы "Русские фонды" Бейрит отправлен под домашний арест

Совладелец инвестгруппы "Русские фонды" Бейрит отправлен под домашний арест

Что произошло за день: понедельник, 24 июня

Костромич, заразившийся в Нижнем Новгороде ботулизмом, умер в больнице

Костромич, заразившийся в Нижнем Новгороде ботулизмом, умер в больнице

Лавров заявил, что в Москве уверены в причастности США и Киева к теракту в Севастополе

Лавров заявил, что в Москве уверены в причастности США и Киева к теракту в Севастополе

Экстренные службы сообщили о восьми погибших при пожаре в подмосковном Фрязине

Экстренные службы сообщили о восьми погибших при пожаре в подмосковном Фрязине
Нападение боевиков в Дагестане

Глава Сергокалинского района Дагестана освобожден от должности после терактов

Путин дал ФСБ право участвовать в отборе призывников

Путин дал ФСБ право участвовать в отборе призывников

Восьмиэтажное административное здание загорелось в подмосковном Фрязине

Нападение боевиков в Дагестане

Число погибших из-за терактов в Дагестане увеличилось до 20 человек

Суд в Москве изъял 1,4 млрд рублей со счетов Ходорковского и Лебедева

Суд в Москве изъял 1,4 млрд рублей со счетов Ходорковского и Лебедева
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });