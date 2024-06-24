В Дагестане назначен и.о. главы Сергокалинского района после задержания Омарова

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Обязанности главы Сергокалинского района в Дагестане будет исполнять Ахмед Алигаджиев, сообщили "Интерфаксу" в администрации района.

"Алигаджиев является заместителем задержанного сегодня Магомеда Омарова. Он назначен и.о. главы Сергокалинского района", - рассказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на главу Дагестана Сергея Меликова сообщалось, что руководитель Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров освобожден от должности после терактов в Махачкале и Дербенте.

"Я считаю, что здесь ответственность должна быть полная. Что касается административных мер - он (Омаров - ИФ) освобожден от должности", - сказал Меликов.

Он отметил, что установить степень вины или причастность Омарова к произошедшей трагедии предстоит следственным органам.

Как сообщалось, 23 июня вооруженные боевики напали на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС, находящийся рядом с синагогой в Махачкале.

По данным Минздрава республики, погибли 20 человек, 26 пострадали. Состояние семи раненых оценивается как тяжелое. Семьям погибших выплатят материальную помощь в размере 1 млн рублей, пострадавшим - до 500 тыс. рублей.

По данным МВД республики, в больницу Махачкалы доставлены 16 человек - 13 раненых полицейских и трое гражданских. Ликвидированы шесть боевиков, их личности установлены. По словам Меликова, атаки в Дагестане совершили выходцы из Сергокалинского района.

Возбуждены уголовные дела по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия), пп. "а", "б" ч. 4 ст.226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия).

В республике объявлен траур с 24 по 26 июня.