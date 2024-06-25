Путин счел, что новое мирное предложение РФ по Украине может остановить конфликт

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Многие западные политики не захотели даже вникнуть в суть нового российского предложения об урегулировании ситуации на Украине, хотя оно реально могло остановить войну и перевести все в политико-дипломатическое русло, считает президент РФ Владимир Путин.

Помощник президента Юрий Ушаков в понедельник зачитал обращение главы государства к участникам X международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".

Путин отметил, что исходит из того, что участники форума обсудят идеи России по формированию на Евразийском континенте системы равной и неделимой безопасности, а также новое мирное предложение по мирному разрешению украинского кризиса.

"Рассчитываю, что в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к ее рассмотрению вдумчиво и рационально, смогут увидеть, что она реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода его к политико-дипломатическому урегулированию", - процитировал Ушаков президента.

"Нами на стол положен вариант, который в случае готовности принять его позволил бы буквально сразу прекратить военные действия, но Запад нас не слышит и намерен воевать с Украиной до последнего украинца", - сказал помощник президента.

При этом Ушаков отметил, что "людской потенциал на Украине еще до конца не исчерпан".

Он также заявил, что "в отсутствие целевой поддержки Запада, ставшего фактически стороной конфликта, все бы уже прекратилось".