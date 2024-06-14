Песков назвал бессрочными новые предложения Путина по Украине

При этом он напомнил, что ситуация на фронте динамично меняется

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Сформулированные президентом России новые предложения для разрешения украинского кризиса сроков принятия не имеют, но киевскому режиму стоит над ними задуматься, ситуация на фронте меняется динамично,, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Они бессрочные, разумеется. Но ситуация на фронте динамично меняется и наступит какой-то момент, когда она опять поменяется таким образом, что для киевского режима это будет означать очередное ухудшение событий. Поэтому это уже для раздумий киевского режима, стоит ли так рисковать или есть смысл задуматься сейчас", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, имеют ли озвученные сегодня мирные предложения какие-то сроки.

"Оно (мирное предложение - ИФ) было озвучено, здесь достаточно все доходчиво изложено, достаточно логично, публично все было указано. Все доступно в письменном виде в СМИ", - сказал также пресс-секретарь.

На уточняющий вопрос о том, будут ли эти предложения оформляться официальным письмом, он ответил отрицательно.

"Это никакое не предупреждение, это никакой не ультиматум, как нервно отреагировал Зеленский - это именно мирная инициатива", - сказал также Песков.

Он также назвал заявление Владимира Зеленского первой реакцией.

"Это абсолютно неправильная трактовка, ни о каких ультиматумах речи не идет", - сказал пресс-секретарь президента.

"Мы неоднократно говорили, что России важно добиться тех целей, которые изначально ставились перед специальной военной операцией. Добиться этого предпочтительнее политико-дипломатическими средствами, и только когда они отвергаются полностью, тогда вступают в силу все военные средства", - добавил он.