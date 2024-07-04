Песков раскритиковал отказ Запада от предложений РФ по украинскому урегулированию

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Кремле назвали недальновидным решением отказ Запада от предложений Владимира Путина по украинскому урегулированию.

"Мы считаем это недальновидным решением", - заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это не означает, что страны коллективного Запада и в самой Украине более здравомыслящие люди не задумываются над этим, мы уверены, что, наверняка, кто-то там задумается", - добавил представитель Кремля.

Песков также заявил журналистам, что стамбульские договоренности 2022 года по украинскому урегулированию могут стать базисом для будущих переговоров.

"Президент неоднократно говорил, что они могли бы стать базисом для начала диалога", - сказал представитель Кремля.

Песков пояснил, что говорит о самом принципе подхода к мирному урегулированию, зафиксированному в этих договоренностях. "Но мы видим, что украинская сторона и это тоже отвергает", - добавил он.