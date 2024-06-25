Экс-главу Сергокалинского района Дагестана арестовали на 10 суток

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Махачкалы отправил под арест бывшего главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, сообщила во вторник "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.

"Омаров признан виновным в совершении административного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - сказала Мамаева.

По ее словам, постановление может быть обжаловано в установленном законом порядке в вышестоящую инстанцию.

В чем именно заключалось административное нарушение, не сообщается.

Накануне глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что Омаров освобожден от должности руководителя Сергокалинского района.

Омаров был задержан по статье о мелком хулиганстве. По предварительным данным, среди совершивших в воскресенье теракт в Дагестане боевиков был один из его сыновей.

23 июня вооруженные боевики напали на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС, находящийся рядом с синагогой в Махачкале. В результате погиб 21 человек, в том числе 15 полицейских и сотрудник Росгвардии, более 20 человек пострадали. Пять боевиков были ликвидированы, их личности установлены. По словам главы республики Сергея Меликова, атаки в Дагестане совершили выходцы из Сергокалинского района.

Возбуждены уголовные дела по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия), пп. "а", "б" ч. 4 ст.226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия).

В республике объявлен траур с 24 по 26 июня.