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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 12:32

Теракт в Дагестане расследует центральный аппарат СКР

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Дело о террористической атаке в Дагестане будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета РФ (СКР), сообщили в ведомстве.

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"С учетом высокого общественного резонанса, а также необходимости обеспечения наиболее полного, оперативного и объективного расследования председателем Следственного комитета России принято решение о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в телеграм-канале СКР.

Как заявили в ведомстве, перед следствием поставлена задача детально восстановить картину произошедшего, установить лиц, причастных к организации террористических актов, и привлечь их к уголовной ответственности.

Накануне вечером МВД Дагестана сообщило о нападении на синагогу и церковь в Дербенте, а также церковь и пост ДПС в Махачкале. По данным следствия, в ходе пресечения террористической атаки погибли 15 сотрудников правоохранительных органов, а также четверо гражданских лиц, в том числе, православный священник. Ликвидированы шесть боевиков, причастных к совершению преступления, сообщил глава республики Сергей Меликов.

В связи с произошедшим расследуются уголовные дела о теракте, хищении и незаконном обороте оружия.

Хроника 23 – 24 июня 2024 годаНападение боевиков в Дагестане
СКР Дагестан
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