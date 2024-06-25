ГД приняла в I чтении проект закона об индексации пенсий работающим пенсионерам

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект об индексации с 1 февраля 2025 года пенсий работающим пенсионерам.

"С 1 февраля 2025 года ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. Решение затронет 7,87 млн человек", - написал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, "это позволит вернуть в экономику опытные кадры, повысит производительность труда".

Володин также отметил, что несмотря на введенные против России более 21 тысячи санкций, президент Владимир Путин принял это важное решение. "Экономика смогла адаптироваться к вызовам, показывает уверенный рост, необходимые средства для индексации в бюджете страны найдены", - также написал спикер Госдумы.

Ранее член комитета по труду, социальной политики и делам ветеранов Госдумы Андрей Исаев отметил, что на индексацию пенсий работающих может быть выделено от 96,5 млрд руб. в 2025 году до 260 млрд руб. в 2027-м. "Данный законопроект потребует существенных расходов. По нашей предварительной оценке, предварительной, потому что мы до конца не знаем какой будет уровень инфляции, потребуется 96,5 млрд руб. в 2025 году, 177 млрд руб. в 2026 году и уже 260 млрд в 2027 году", - сказал Исаев.

Проектом закона предусмотрено, что решение по индексации пенсий будет приниматься автоматически.

Председатель комитета Ярослав Нилов заявил накануне, что законопроект может быть рассмотрен во всех трех чтениях уже на этой неделе. По его словам, предположительно, второе чтение может состояться в среду.

Законопроект внесен депутатами фракции "Единой России" по поручению президента РФ.