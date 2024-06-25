В МВД сообщили, что нарушений общественного порядка в Махачкале нет

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Полицейские проверили сообщение очевидца о вооруженном мужчине на Университетской площади Махачкалы, информация не подтвердилась, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Нарушений общественного порядка нет. Территорию Университетской площади в Махачкале проверили сотрудники полиции по поступившему от очевидца сигналу. Всё в порядке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что территория была оцеплена, проводилась тщательная проверка с привлечением кинологов.

Ранее во вторник в телеграм-канале администрации Махачкалы появилась информация о проводимых оперативных мероприятиях в Махачкале в районе улиц Магомеда Гаджиева и Коркмасова. Жителей призывали не выходить на улицы и избегать поездок в эту часть города.

23 июня вооруженные боевики напали на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС, находящийся рядом с синагогой в Махачкале. В результате погиб 21 человек, в том числе 15 сотрудников правоохранительных органов, более 20 человек пострадали. Пять боевиков были ликвидированы, их личности установлены.

Возбуждены уголовные дела по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия), пп. "а", "б" ч. 4 ст.226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия).

В республике объявлен траур с 24 по 26 июня.