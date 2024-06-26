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Глава КС РФ отметил, что суд уверен в недопустимости возвращения смертной казни

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Конституционный суд убежден в недопустимости возвращения смертной казни в рамках действующей Конституции, говорится в докладе председателя суда Валерия Зорькина, опубликованном в среду на сайте КС.

"Мера ограничения прав не является константной величиной. Как угрозы, против которых направлены эти меры, "подвижны", столь же "подвижными" могут быть и меры, направленные на противодействие им, а как следствие - и их конституционная оценка. (...) Но есть и пределы такой "подвижности". Для Конституционного суда одним из таковых является уверенность в недопустимости возобновления назначения и применения смертной казни в рамках действующей Конституции", - говорится в документе.

Доклад Зорькина "Конституционно-судебная защита прав в Российской Федерации: основные свойства" представлен к международной конференции "Защита прав и конституционный контроль", которая проходит в Петербурге 26 июня в рамках XII Петербургского международного юридического форума.

Конституционный суд РФ Валерий Зорькин
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