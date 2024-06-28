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Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь

Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что в некоторых случаях преступлений нужно применять смертную казнь.

"Нужно рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. В некоторых случаях ее нужно применять, и в этих случаях я сторонник смертной казни", - сказал он в пятницу на пленарном заседании Международного петербургского юридического форума.

В качестве примера глава СКР привел теракт в подмосковном Crocus City Hall.

"Теракт в "Крокус сити холле", 144 погибших. Если в советское время за убийство двух и трех лиц могла быть назначена смертная казнь, то вот эти обвиняемые (по делу о теракте в Crocus - ИФ) получат максимум пожизненное лишение свободы", - сказал он.

"Вот здесь, мне кажется, надо к этому вопросу вернуться. Я сторонник смертной казни, хотя я говорю о гуманизме. Я думаю, будет очень гуманно, когда маньяк убил 70-80-100 человек - и он приговорен к высшей мере наказания, к расстрелу", - добавил Бастрыкин.

Глава СКР предположил, что отменить мораторий можно указом президента, без изменения Конституции.

"Мне сказали некоторые грамотные, квалифицированные юристы, что надо менять Конституцию, что надо проводить референдум, а я полагаю, что надо просто указом президента отменить мораторий на смертную казнь", - добавил Бастрыкин.

Ранее председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил, что убежден в недопустимости возвращения смертной казни в рамках действующей Конституции.

СКР Александр Бастрыкин Валерий Зорькин
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