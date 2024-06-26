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Зорькин назвал информационным шумом акты МУС об аресте должностных лиц РФ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Акты Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордеров на арест российских должностных лиц не заслуживают внимания, говорится в докладе председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина, опубликованном в среду на сайте суда.

"Как-то обсуждать возможность исполнения решений межгосударственных органов, межгосударственных и зарубежных судов можно только в том случае, если их принятие имеет хоть какое-то правдоподобие правового основания. Поэтому, например, акты Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест ряда российских должностных лиц, как явно не имеющие такого основания, являются, скорее, "информационным шумом" и в оценке на основе судебного суверенитета даже не нуждаются", - говорится в докладе.

Зорькин заявил, что способность национальных судов оценить допустимость исполнения решений межгосударственных и зарубежных судов, а также осуществлять правосудие независимо от решений зарубежной или наднациональной юрисдикции, основанных на подходах, неприемлемых в правовой системе конкретной страны, является частью её правового суверенитета, то есть проявлением государственного суверенитета.

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Доклад Зорькина "Конституционно-судебная защита прав в Российской Федерации: основные свойства" представлен к международной конференции "Защита прав и конституционный контроль", которая проходит в Петербурге 26 июня в рамках XII Петербургского международного юридического форума.

Накануне палата предварительного производства МУС выдала ордера на арест экс-министра обороны РФ Шойгу и начальника российского Генштаба Валерия Герасимова в связи с украинским кризисом.

В 2023 году МУС выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

МУС Валерий Зорькин КС РФ
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