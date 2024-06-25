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Международный уголовный суд выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова

Международный уголовный суд выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на арест экс-министра обороны России, секретаря Совбеза Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова в связи с украинским кризисом.

Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте МУС, содержание ордеров держат в секрете в целях защиты свидетелей и обеспечения безопасности расследования.

В марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает решения МУС. "Мы не участники статута, мы не признаем это", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать решение МУС о выдаче ордеров на арест командующего дальней авиацией РФ генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова.

В 2023 году МУС выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

МУС Сергей Шойгу Валерий Герасимов Международный уголовный суд
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